CRE sabatina cinco diplomatas nesta quinta

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) fará reunião, nesta quinta-feira (10), para sabatinar os diplomatas indicados pela Presidência da República para chefiar as embaixadas na Suécia, no Catar, nas Filipinas, em Mianmar e na Bósnia e Herzegóvina. O presidente da CRE é o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Maria Clara Duclos Carisio foi indicada para comandar a embaixada brasileira na Bósnia e Herzegóvina ( MSF 49/2023 ). O relator é o senador Fernando Dueire (MDB-PE).

Para a embaixada na Suécia foi indicada Maria Edileuza Fontenele Reis. O posto abrange também a Letônia ( MSF 50/2023 ). A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) é a relatora.

Gilberto Fonseca Guimarães de Moura é o indicado para a embaixada nas Filipinas, cumulativamente com Palau, Micronésia e Ilhas Marshall ( MSF 51/2023 ). A relatoria é do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Por sua vez, Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa foi indicado para chefiar a embaixada no Catar ( MSF 54/2023 ). O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é o relator.

Para Mianmar o indicado é Gustavo Rocha de Menezes ( MSF 55/2023 ). O relator é o senador Mauro Carvalho Junior (União-MT).

A reunião começará às 10h, na sala 7 da Ala Alexandre Costa. De acordo com o Regimento Interno do Senado, a CRE é responsável por analisar toda “indicação de nome para chefe de missão diplomática de caráter permanente junto a governos estrangeiros e das organizações internacionais”. Depois de passar pela comissão, as indicações têm que ser votadas pelo Plenário do Senado.