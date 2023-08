CPI das ONGs ouvirá Lorenzo Carrasco, autor do livro 'Máfia verde'

A CPI das ONGs receberá na terça-feira (8), a partir das 11h, o jornalista mexicano Lorenzo Carrasco, que está radicado no Brasil desde a década de 1980, quando veio trabalhar como correspondente estrangeiro. Carrasco é autor dos livrosMáfia verde: o ambientalismo a serviço do governo mundial,Máfia Verde 2eQuem manipula os indígenas contra o desenvolvimento do Brasil: um olhar nos porões do Conselho Mundial de Igrejas.

A ida de Carrasco à CPI atende a um pedido do relator, senador Marcio Bittar (União-AC). O senador avalia que o livroMáfia verde"relata com minúcias a forma de atuação das ONGs e Oscips, como essas organizações atuam internamente nos países para promover uma agenda de atores externos que são contrárias ao interesse nacional".