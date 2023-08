Comissão de Educação debate criação do Dia Nacional do Físico

O projeto que institui o Dia Nacional do Físico, a ser comemorado em 19 de maio, será debatido com a comunidade científica em audiência pública da Comissão de Educação (CE) agendada para segunda-feira (7), às 15h. A promoção da audiência atende requerimento ( REQ 42/2023 — CE ) do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), relator do projeto ( PL 3.441/2021) na CE. Na justificativa do requerimento, o parlamentar destaca a importância dos físicos na ciência e tecnologia e diz esperar que a homenagem se estenda à categoria dos biofísicos.

“A biofísica tem sido fundamental para o avanço da biologia molecular, descoberta do DNA, da medicina e de muitas outras áreas da ciência. Além disso, a biofísica tem um potencial significativo de impacto social, uma vez que suas pesquisas podem contribuir para o desenvolvimento de novas terapias e medicamentos, além de permitir o avanço do conhecimento sobre o corpo humano e suas doenças”, explica Marcos Pontes.

Foram convidados para a audiência Robson Coutinho Silva, diretor do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rosangela Itri, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica (SBBf); Vagner Roberto Antunes, chefe do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP); e Paulo Sérgio Lacerda Beirão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

De autoria do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em junho de 2022. A data de 19 de maio assinala a publicação, em 1905, do artigo do físico Albert Einstein que definiu a Teoria da Relatividade. Após reconhecimento da Unesco, a data passou a ser comemorada em vários países.