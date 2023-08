Dueire destaca importância da Medalha Amigo da Primeira Infância

O senador FernandoDueire(MDB-PE) destacou, em pronunciamento nesta quinta-feira (3), a importância da Medalha Amigo da Primeira Infância, concedida anualmente pela Câmara dos Deputados. A condecoração é concedida a pessoas ou a instituições que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção ou à garantia dos direitos da primeira infância no país.

O senador informou que essa é a segunda edição do prêmio e que Paulo Roberto, prefeito daVitória de Santo Antão (PE), é o primeiro pernambucano agraciado com a medalha. A indicação do prefeito foi feita pela deputada federal Iza Arruda (MDB-PE). Dueire observou que Paulo Roberto tem se dedicado às questões relacionadas à primeira infância e à educação há muito tempo. De acordo com o parlamentar, o prefeito considera o prêmio uma das maiores honrarias recebidas na sua trajetória política.

— Paulo Roberto Leite de Arruda tem transformado Vitória de Santo Antão em uma cidade símbolo para o amparo e proteção dessa tão tênue faixa etária. Ele inaugurou em setembro do ano passado o primeiro centro municipal da educação infantil no município, que é conhecidamente, carinhosamente chamado de creche dos Maués. Esse centro, denominado Centro Educacional Professora Eunice de Vasconcelos Xavier, atende 200 crianças do bairro e das comunidades vizinhas — disse.

A cerimônia de entrega da medalha,noSalão Nobre da Câmara dos Deputados, será no dia 23 de agosto, em alusão ao Dia da Infância, celebrado em 24 de agosto.