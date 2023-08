Trecho da BR-153 entre Goiás e Tocantins homenageará Iris Rezende

O trecho que receberá o nome de Iris liga Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO) - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (3) o PL 710/2022, que dá o nome deIris Rezende Machado ao trecho da BR-153 que liga as cidades de Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO).

O relator, senador Confúcio Moura (MDB-RO), destacou a trajetória de Iris Rezende, que atuou durante décadas na política goiana. Iris foi eleito pela primeira vez à prefeitura de Goiânia em 1965, aos 32 anos. Como fazia oposição ao regime militar que se instalou no Brasil em 1964, Iris teve seus direitos políticos cassados em 1969. Só pôde retornar à vida pública em 1979.

Em 1982, Iris elegeu-se governador de Goiás. O político também venceu as eleições para o governo estadual em 1990. Depois elegeu-se senador em 1994. Em 1997, ocupou o Ministério da Justiça durante a gestão Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, Iris também venceu as eleições para a prefeitura de Goiânia em 2004, 2008 e 2016.

Em agosto de 2021, teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. Foi transferido para São Paulo, mas devido a complicações clínicas, morreu no dia 9 de novembro. A homenagem ao político segue para sanção.