Daniella Ribeiro destaca primeiro voo entre Cajazeiras (PB) e Recife

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) celebrou, em pronunciamento nessa quarta-feira (2), o lançamento do voo inaugural da Azul Linhas Aéreas entre Cajazeiras (PB), e Recife. Segundo ela, trata-se de uma conquista histórica, já que a Paraíba aguardava há 50 anos por esse serviço de transporte aéreo.

— A Paraíba, através da ação e da atuação do governador João Azevêdo, permitiu, com a sua capacidade de investimento — e capacidade aqui a gente fala da tributação — com essa negociação em que ganha o estado, ganha a empresa, mas todos e principalmente quem sai ganhando são os cidadãos e cidadãs do estado, são aqueles que podem visitar e conhecer as belezas da Paraíba, não só na capital, não só em Campina Grande, a segunda maior cidade, mas também por toda a Paraíba, todos os municípios que compõem o nosso estado — disse.

A senadora destacou que Cajazeiras é a terceira cidade do interior paraibano a ser contemplada com um voo comercial da Azul, que também opera em Patos desde agosto de 2021. Para Daniella, a iniciativa abre novas oportunidades para a exploração turística e o desenvolvimento econômico de toda a Paraíba.

— Parabenizo o governador João Azevêdo por mais uma ação extremamente importante, de integração e desenvolvimento do estado da Paraíba, junto com toda sua equipe, com aqueles que fazem este governo exitoso no estado.