Indicado para embaixada na Bulgária é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (2), o nome do diplomata Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura para o cargo de embaixador do Brasil na Bulgária ( MSF 45/2023 ). Ele vai acumular o cargo com a representação brasileira na Macedônia do Norte. Foram 41 votos a favor e 4 contrários, além de uma abstenção. A aprovação será comunicada à Presidência da República.

Fontoura já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), no início do mês passado. Sua indicação ao cargo foi relatada pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Paulo Roberto da Fontoura nasceu na Cidade do Panamá em 1957 e ingressou no Instituto Rio Branco em 1979. Serviu em várias missões junto a organismos internacionais, tendo atuado em Londres, Nova York e Montevidéu. Foi embaixador do Brasil em Beirute, no Líbano (2009–2012), e em Zagreb, na Croácia (2016–2020). O diplomata tem cinco livros publicados, sendo o primeiro delesO Brasil e a Questão dos Refugiados, de 1998.

Fontoura serve atualmente no consulado-geral do Brasil em Assunção, no Paraguai.