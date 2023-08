Indicado para Embaixada no Irã é aprovado

Eduardo Ricardo Gradilone Neto será o próximo embaixador do Brasil no Irã. A indicação ( MSF 43/2023 ) foi aprovada nesta quarta-feira (2) em votação no Plenário do Senado. Foram 38 votos favoráveis e 3 contrários. Três senadores se abstiveram.

Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) , Gradilone disse que terá como meta a reativação de um sistema de consultas políticas e econômicas que existia antes da pandemia de covid-19, “já que o Irã segue uma linha de primeira ordem para o Brasil”.

O relatório da indicação foi elaborado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Currículo

Eduardo Ricardo Gradilone Neto nasceu em 1951 na cidade de São Paulo. Em 1974, graduou-se em jornalismo, pela Fundação Armando Álvares Penteado, e em direito, pela Universidade de São Paulo (USP). Quatro anos depois, o indicado finalizou o curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco (IRBr).

Entre 2007 e 2010, dirigiu o Departamento das Comunidades Brasileiras no Exterior. Ele também atuou como embaixador em Wellington (Nova Zelândia), de 2012 a 2016, e em Ancara (Turquia), de 2016 a 2020. O mais recente posto do diplomata foi na embaixada em Bratislava (Eslováquia).