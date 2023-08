Medida provisória destina R$ 140 milhões para defesa de terras ianomâmis

O governo federal publicou nesta quarta-feira (2) uma medida provisória que destina R$ 140,2 milhões em créditos extraordinários para ações das Forças Armadas na defesa e proteção de terras indígenas ( MP 1.183/2023 ). O dinheiro será encaminhado ao Ministério da Defesa e deverá ser aplicado na Operação Ágata Fronteira Norte, nas terras ianomâmi no estado de Roraima.

Desde o início do ano, 111 garimpeiros ilegais foram removidos das terras do povo ianomâmi. A operação também envolve distribuição de cestas básicas, atendimento a demandas sanitárias e combate a crimes transfronteiriços e ambientais. A Operação Ágata Fronteira Norte envolve as Forças Armadas, as Polícias Federal e Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A medida provisória vai passar por comissão mista de deputados federais e senadores e depois pelos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Como a MP entra em vigor no momento da publicação, o dinheiro já foi disponibilizado.

Com Agência Brasil