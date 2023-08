Paim ressalta importância do IDH para medir avanço social e econômico

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou em pronunciamento nesta quarta-feira (2) a importância do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para medir o avanço social e econômico do país. Segundo o parlamentar, o IDH é uma ferramenta essencial, pois também leva em consideração indicadores de saúde, educação, qualidade de vida e moradia.

Paim afirmou que, nos últimos anos, o Brasil caiu oito posições no índice de IDH da Organização das Nações Unidas (ONU), ocupando a 87ª posição entre 191 países.

— O IDH nos mostra não apenas a riqueza material de um país, mas a riqueza de todo o povo de um país. Temos de olhar para o todo e não somente para o fato de que 1% tenha a apropriação de praticamente 50% de tudo que é produzido no país. Quando o IDH é baixo, caso do Brasil, significa que nossa gente está enfrentando desafios em áreas como saúde, educação, saneamento básico, acesso aos serviços básicos. Levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que, no Brasil, 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto e que falta água potável para 35 milhões de pessoas. É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda existam brasileiros e brasileiras vivendo em condições tão precárias— protesstou o parlamentar.

O senador destacou o trabalho realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a posse e afirmou que o governo está comprometido “com mudanças, com a vida e com políticas de promoção da igualdade, de combate à pobreza, de redução das desigualdades, de geração de emprego e renda”.Para Paim, o Brasil está no "caminho certo" ao avançar na distribuição de renda.