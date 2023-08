Chico Rodrigues defende manutenção de escolas cívico-militares

O senadorChicoRodrigues(PSB-RR) criticou, em pronunciamento nesta segunda-feira (1º), a decisão do governo federal de não dar continuidade ao Programa Nacional dasEscolasCívico-Militares. O senador ressaltou a importância dessas escolas no sistema educacional do país e destacou atributos como qualidade, acompanhamento, regime de disciplina, hierarquia e respeito entre os colegas no ambiente escolar.

— Quando pensamos em educação, não podemos estar restritos a um governo, nem à visão de um partido. Precisamos focar numa política de Estado, pois são ações que demandam muito tempo para sedimentar e dar frutos. A educação é o único caminho para produzir o tão sonhado desenvolvimento nacional e para se alcançar a redução das desigualdades tão latentes no Estado brasileiro — disse.

Segundo o senador, as escolas cívico-militares não substituem escolas de ensino fundamental, mas podem ser soluções locais para reduzir as desigualdades de ensino. Ele destacou que já foi possível identificar alguns bons resultados, como a redução da evasão escolar, além da diminuição dos índices de violência nas escolas que adotaram esse modelo.

— Essas escolas cívico-militares, que não são escolas militares, a exemplo dos colégios militares do Exército e das polícias militares dos estados, mas têm, sim, no âmbito do ensino, uma proteção, uma espécie de armadura, que protege essas crianças e que, acima de tudo, levam, também, segurança aos professores, às professoras e cria um ambiente muito mais seguro, para que o ensino pedagógico seja levado, de uma forma tranquila, com a certeza do aprendizado, com a certeza de que se está dando a esses jovens uma educação que vai levá-los, realmente, à formação do futuro cidadão — afirmou.