Teresa Leitão elogia políticas públicas implementadas pelo governo federal

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento nesta segunda-feira (1º),destacou que as políticas implementadas pelo governo no primeiro semestre deste ano promoveram a valorização das famílias e a inclusão social. Para ela, uma das maiores conquistas da população brasileira é o relançamento do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600 mensais para mais de 21 milhões de famílias beneficiadas.

A senadora ressaltou também a volta do programa Mais Médicos, que tem por objetivo levar e estabelecer mais de 28 mil profissionais da saúde nas áreas de extrema pobreza e vulnerabilidade. Ela lembrou ainda os investimentos em educação, com o Pacto Nacional pela Retomada deObrase de Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica. São R$ 4 bilhões até 2026, destinados para a conclusão demais de 3,5 milobrasescolares inacabadas, que já receberam recursos do Fundo Nacional de DesenvolvimentodaEducação (FNDE). A conclusão dessasobrascriará 450 mil vagas na rede pública de ensino, apontou Teresa Leitão.

— Isso é muito importante para poder alavancar o desenvolvimento com protagonismo, com dignidade. O investimento nas pessoas passa pelo investimento na educação. Sabemos que nenhum país se torna protagonista do próprio futuro sem investir na educação — disse.

Além disso, a parlamentar enfatizou o relançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida com ampliação da faixa de renda, para que mais famílias possam financiar a sua casa própria a juros baixos. Oprogramafoi extinto em 2020, quando foi substituído peloCasaVerde e Amarela, no governo de Jair Bolsonaro.

— O Brasil voltou a ser respeitado e, agora, avança no rumo certo. Um alívio para quem viveu os últimos quatro anos de indiferença à vida, de mentiras, de ataques às instituições, de desprezo pelas pessoas, crueldade diante do sofrimento humano e postura incompatível com a de um representante, o maior representante do nosso país. Iniciamos o ano em um cenário extremamente desafiador e adverso, mas com muita resistência e muita capacidade mobilizadora e de luta — afirmou.