Ensino médio: subcomissão faz novo debate nesta quinta

A subcomissão temporária criada no Senado para debater e avaliar o ensino médio no Brasil fazmais uma audiência pública interativa sobre o assuntona quinta-feira (3), às 14h. Entre os convidados, está o coordenador do Fórum Nacional de Educação (FNE), Heleno de Araújo Filho.

Também serão ouvidos o secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino, do Ministério da Educação (MEC), Maurício Holanda Maia; o presidente do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), Marcus Vinicius Rocha; e o analista de processo legislativo Henrique Ribeiro, do Senado.

O debate atende a requerimento da senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente do colegiado. Criada em março no âmbito da Comissão de Educação (CE), a Subcomissão do Ensino Médio tem discutido questões como a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e a reforma do ensino médio.Esta será a oitava audiência pública promovida pelo colegiado para ouvir especialistas e gestores sobre os desafios para implementação e a melhoria do novo modelo de ensino.