Lei formaliza cidade capixaba como Capital Nacional do Agroturismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.636 , que confere o título de Capital Nacional do Agroturismo ao município de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.Publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quarta-feira (26),alei provém do PL 1.847/2021 , do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), aprovado pelo Senado em 20 de junho com relatório favorável do senador Magno Malta (PL-ES).

Com cerca de 25 mil habitantes, Venda Nova do Imigrante se destaca pelo agroturismo e pela produção de produtos artesanais.Um dos maiores eventos gastronômicos e culturais realizados na cidade é a Festa da Polenta, celebrada todos os anos em outubro.

Malta lembrou em seu relatório que, em 2006, o município capixaba já havia recebido o título de Capital Nacional do Agroturismo pelo Ministério do Turismo. O senador afirmou que as atividades turísticas proporcionam “novas possibilidades econômicas aos agricultores, especialmente àqueles que procuraram diversificar as atividades produtivas tradicionalmente desenvolvidas pela associação ao modo de vida herdado de seus antepassados”.