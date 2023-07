Os indicadores socioeconômicos das redes escolares podem passar a fazer parte do cálculo para definição do valor da merenda escolar por aluno a ser...

Senado Federal - Há 6 dias Novo cálculo de recursos para merenda escolar é aprovado e vai à Câmara Os indicadores socioeconômicos das redes escolares podem passar a fazer parte do cálculo para definição do valor da merenda escolar por aluno a ser...

PGR pede arquivamento de investigação contra presidente da CPI do MST

Justiça - Há 6 dias PGR pede arquivamento de investigação contra presidente da CPI do MST

Após conclusão do monitoramento técnico, Santa Catarina segue livre do Mofo Azul e assegura exportação de tabaco para a China

Agricultura - Há 5 dias Após conclusão do monitoramento técnico, Santa Catarina segue livre do Mofo Azul e assegura exportação de tabaco para a China

5