Cleitinho anuncia projeto para isentar de IR quem ganha até R$ 5 mil

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) anunciou na quarta-feira (12) a apresentação de projeto que isenta de Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais. Cleitinho disse que sua proposta ( PL 3.526/2023 )é uma sugestão ao governo, lembrando que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu, durante a campanha eleitoral, essa mesma faixa de isenção. Ao reajustar a tabela do IR, em fevereiro, o presidente voltou a dizer que ao final de seu mandato essa faixa de renda estará isenta.

— Estou com um projeto aqui para a gente poder fazer progressivo: no ano que vem, tira 7%; depois, no outro ano, tira 10%; e, no último ano do governo do Lula, zerou, ficou zero. Quer dizer, ele vai cumprir a promessa dele. Eu acho que poderia sugerir esse projeto meu. Eu acho que ele é muito importante, porque foi uma promessa de campanha, e eu valorizo isso. Eu acho que, para o cidadão que ganha R$ 5 mil e tem que pagar 27%, se esse dinheiro ficar para ele poder fazer o consumo dele, isso vai gerar muito mais economia dentro do país —disse o senador, ressaltandoque sua proposta corrige anualmente a faixa de isenção até atingir o valor de R$ 5 mil em 2026.

O senador também pediu que a população "viralize" seu pronunciamento nos grupos de mensagem de celular e nas redes sociais.

— Porque eu estou com o povo e vou estar sempre com vocês — disse Cleitinho.