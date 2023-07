Sessões celebrarão Dia do Nascituro e Instituto dos Advogados Brasileiros

O Instituto dos Advogados do Brasil foi fundado em 1843 por Dom Pedro II - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a realização de sessão especial no mês de setembro para comemorar os 180 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). A homenagem foi solicitada em requerimento ( RQS 456/2023 ) da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) assinado também pelos senadores Confúcio Moura (MDB-RO), Margareth Buzetti (PSD-MT), Jorge Kajuru (PSB-GO), Alan Rick (União-AC) e Paulo Paim (PT-RS).

Segundo Eliziane, o IAB foi fundado em 1843 por Dom Pedro II para criar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e já foi integrado por nomes consagrados como o patrono do Senado Federal, Ruy Barbosa, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence.

Também foi aprovado requerimento, do senador Eduardo Girão (NOVO-CE), para a realização de sessão especial a fim de celebrar o Dia do Nascituro, comemorado anualmente em 8 de outubro. O RQS 235/2023 foi assinado ainda pelos senadores Magno Malta (PL-ES), Plínio Valério (PSDB-AM), Styvenson Valentim (Podemos-RN), Jorge Kajuru (PSB-GO), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Carlos Viana (Podemos-MG) e Dr. Hiran (PP-RR).