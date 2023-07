Aprovado crédito de R$ 497 milhões para diversos órgãos do Executivo

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (12) um projeto de lei que abre crédito suplementar no Orçamento de 2023 no valor de R$ 497 milhões, a serem destinados a diversos órgãos do Executivo.

Os recursos virão de superávit financeiro apurado no balanço de 2022 e da anulação de dotações orçamentárias. A matéria será encaminhada à sanção presidencial.

Um dos objetivos do PLN 10/2023 é viabilizar despesas como:

adequação de programações orçamentárias da Presidência da República;

manutenção e administração da Agência Espacial Brasileira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

aumento de 20% na quantidade de servidores durante repouso remunerado no Departamento de Polícia Federal;

realização de projetos de restauração e incorporação de acervos no Museu de Arte Sacra de Paraty (RJ), vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus;

manutenção dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, do Ministério dos Direitos Humanos.

A proposta foi relatada pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), que rejeitou as 14 emendas apresentadas à proposição.

Com informações da Agência Câmara