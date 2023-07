Comissão de Assuntos Sociais debaterá vício em pornografia

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vai se reunir em audiência pública nesta quinta- feira (13), às 9h para debater o "aumento do vício em pornografia e suas consequências sociais".O debate foi requerido pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), para quem é necessário debater as consequências que esse conteúdo traz a seus consumidores. Citando pesquisas científicas, o senador sugere que pode ter efeitos prejudiciais, "incluindo mudanças no cérebro, aumento da ansiedade e depressão, diminuição da satisfação sexual e da intimidade nos relacionamentos, e até mesmo o aumento da propensão para comportamentos sexuais de risco".

"O vício em pornografia pode ser descrito como uma busca obsessiva pelo prazer sexual através da visualização de material pornográfico e/ou masturbação. Esse consumo excessivo traz uma preocupação crescente com os efeitos negativos para a saúde mental, bem-estar e relacionamentos dos indivíduos. Os estudos mostram cada vez mais claramente que o que as pessoas consomem online tem o potencial de afetá-las, tanto positiva quanto negativamente. De acordo com estatísticas de 2020, o site de pornografia mais popular [...] recebeu cerca de 3,5 bilhões de visitas por mês. Ademais, os dados evidenciam que cerca de 75% dos homens e 35% das mulheres consumiram pornografia pelo menos uma vez no ano anterior", diz Girão em seu requerimento.

Confirmaram presença na audiência pública:

Miguel da Silva Soriani,psicoterapeuta especializado em Vício em Pornografia;

Leticia Amaral Balducci, especialista em Sexualidade Humana;

André Henrique de Siqueira, coordenador de Estudo Sistematizado da Federação Espírita Brasileira;

Mizael de Jesus Lima Cardozo Silva,psicólogo e Vice-Presidente do Instituto Infância Protegida;

Clayton da Silva Bezerra,presidente do Instituto Federal Kids;

Rafaella Vieira Lins Parca,delegada de Polícia Federal - Coordenação de Combate ao Crime Cibernético relacionado ao Abuso Sexual Infantojuvenil.

A audiência pública será no Plenário 9, da Ala Alexandre Costa.