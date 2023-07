Aprovada a criação do Dia Nacional dos Desbravadores

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nessa terça-feira (11) projeto que cria o Dia Nacional dos Desbravadores, a ser comemorado anualmente em 20 de setembro. O texto da Câmara dos Deputados recebeu voto favorável do relator, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Agora, a proposta seguirá para sanção presidencial.

O ex-deputado Tadeu Alencar, autor do PL 3.936/2019 , explicou que a data escolhida foi com base na comemoração do Dia dos Desbravadores em outros países, que acontece em 20 de setembro.

Os Clubes dos Desbravadores são formados por jovens adventistas do sétimo dia, com idades entre 10 e 15 anos, que desenvolvem serviços emprol de suas comunidades. Desde 1950, esses grupos estão presentes em mais de 160 países. No Brasil, existem cerca de 10 mil clubes, que contam com a participação de mais de 280 mil participantes.

Entre as atividades desempenhadas pelo grupo, estão a doação de roupas e alimentos, campanhas de combate às drogas, além de visitas a asilos e orfanatos. Em ocasiões de calamidades e desastres naturais, os desbravadores auxiliam na prestação de socorro.

— Os Clubes de Desbravadores enfatizam a importância da educação, da saúde e do serviço à comunidade. Estimulam o crescimento integral dos jovens, preparando-os para serem cidadãos responsáveis e comprometidos com o bem-estar de todos — afirmou Mourão.

A senadora Professora Dorinha (União-TO), que presidiu a reunião da CE, saudou membros do clube que estiveram presentes durante a votação.