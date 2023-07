Subcomissão vai debater o ensino médio com trabalhadores em educação

As perspectivas do ensino médio no Brasil estão em debate na subcomissão - Foto: Agência Pará

A Subcomissão Temporária criada para debater e avaliar o Ensino Médio no Brasil fará, nesta quarta-feira (12), a partir das 14h, mais uma audiência pública interativa sobre o assunto. Desta vez serão ouvidos representantes dos trabalhadores em educação.

Para a audiência foram convidados a coordenadora da Unidade de Educação Empreendedora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),Luana Carulla;e representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Criada em março no âmbito da Comissão de Educação (CE) e presidida pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), a Subcomissão do Ensino Médio tem discutido questões como a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e a reforma do ensino médio.

A audiência pública está prevista para acontecer noPlenário 15, da Ala Alexandre Costa.