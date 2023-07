Comissão da MP do salário mínimo reúne trabalhadores e empresários

A comissão mista responsável pela análise da medida provisória (MP) 1.172/2023 , que fixou o valor do salário mínimo em R$ 1.320, agendou para terça-feira (11), às14h, uma audiência pública com representantes de centrais sindicais e do empresariado.

É aguardada a presença de representantes, do lado da classe trabalhadora, do Fórum das Centrais Sindicais,da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais (Contar),do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e daAssociação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB).Pela classe empresarial, são aguardados representantesda Confederação Nacional do Comércio (CNC)e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Editada no dia 1º de maio pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a MP 1.172 aumentou o valor do salário mínimo em relação ao que havia sido definido no ano passado para o Orçamento da União de 2023.De R$ 1302, valor do início do ano, o salário passou parano valor de R$ 1.320 —uma diferença de R$ 18. O aumento real foi de 2,8%.O valor diário do salário mínimo corresponde a R$ 44, e o horário, a R$ 6.

De acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024 ( PLN 4/2023) , o governo federal prevê para o o próximo ano um salário mínimo de R$ 1.389.

A comissão mista da MP do salário tem como presidente o senador Eduardo Gomes (PL-TO) e como relator o deputado federal Merlong Solano (PT-PI).