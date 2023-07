Todos os estados já conhecem seus jovens senadores de 2023

Nessa quarta-feira (5), Éllydy Mayane Gonçalves da Silva, aluna da Escola Estadual Professora Judith Nascimento da Silva, recebeu a notícia de que foi escolhida a jovem senadora por Alagoas. O anúncio foi feito pelo próprio secretário estadual de Educação,Marcius Beltrão Siqueira. Agora todos os nomesque participarão do programa Jovem Senador , de 21 a 25 de agosto, no Senado Federal, já foram selecionados e divulgados. A lista final está na página do programa, junto com os nomes dos três alunos finalistas dos concursos de redação estaduais. No site, também é possível ler todas as redações finalistas.

No último mês, as escolas dos vencedores em cada estado receberam uma comunicação oficial com o nome do ganhador. Este ano, as instituições de ensino e secretarias de Educação se envolveram no anúncio: noAmazonas, houve um evento especial; na Bahia, o anúncio foi feito na festa junina da escola. Em Alagoas, Tocantins e Sergipe, o resultado foi anunciado pelos próprios secretários de Educação estaduais.

Até a última edição, os nomes dos vencedores eram publicados no site do programa. Antônio Carlos Burity, coordenador do Jovem Senador, explica que o objetivo da nova estratégia é aproximar o Senado das escolas.

— Como forma de dar protagonismo às escolas, enviamos para todas aquelas em que tinha um vencedor do Jovem Senador uma caixa bonita com brasão do Senado e um comunicado oficial. Cada escola ficou responsável por comunicar isso ao vencedor em evento surpresa. Foi muito bacana.

De olho nas redes

Em Brasília, a equipe do programa foi pessoalmente à escola de Maria Paula Mayumi para avisar que ela seria a jovem senadora do DF. Toda a ação foi acompanhada por uma equipe da TV Senado e veiculada nas redes do programa. As redes sociais do programa foram atualizadas à medida que os anúncios iam sendo feitos. Osreelssobre o assunto chegaram a quase 9 mil visualizações.

O Jovem Senador

O Jovem Senador é realizado anualmente com estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. A cada edição, um tema é proposto para um concurso de redação que deve selecionar um representante de cada estado para vivenciar, em Brasília, o processo de discussão e elaboração das leis do país.

— Um dos objetivos do programa é mostrar para os estudantes de escolas publicas de ensino médio como o Senado funciona, como as leis são elaboradas, como se estrutura o Legislativo federal no Brasil— explica Burity.

Para participar, as instituições de ensino devem enviar para as secretarias de Educação do seu estado as redações que selecionarem. Cabeà secretaria escolher os três melhores textos e enviá-los para a etapa nacional.

O projeto conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o apoio das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal.

Semana de Vivência Legislativa

Os 27 estudantes selecionados no programa, com os respectivos professores, participam de uma semana de vivência legislativa em Brasília, que, este ano, acontece de 21 a 25 de agosto. Os jovens se reúnem no Senado por quatro dias, elegem a mesa diretora dos trabalhos, participam de comissões temáticas, apresentam e debatem ideias legislativas e votam as propostas. Ao final, as sugestões aprovadas pelos alunos são apresentadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e podem até virar lei.