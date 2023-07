Comissão de Relações Exteriores vota 17 acordos internacionais

Aprova acordo de previdência social entre o Brasil e os Países Baixos, celebrado em Brasília em 7 de março de 2002. A comissão aguarda o relatório do senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

Aprova tratado de extradição entre o Brasil e a Hungria, assinado em Budapeste, em 9 de maio de 2019. A comissão aguarda o relatório do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Aprova texto do acordo-quadro entre o Brasil e o Peru para o estabelecimento de uma zona de integração fronteiriça, celebrado em Lima, em 11 de dezembro de 2009. Relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM).

Aprova texto do acordo de cooperação jurídica em matéria civil entre o Brasil e o Marrocos, assinado em Brasília, em 18 de setembro de 2013. Relatório do senador Fernando Dueire (MDB-PE).

Aprova o acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o Paquistão, assinado em Brasília, em 6 de agosto de2018. Relatório do senador Cid Gomes (PDT-CE).

Aprova protocolo de contratações públicas do Mercosul, assinado em Brasília, em 21 de dezembro de 2017. A comissão aguarda o relatório da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).