Izalci lê ofício da Associação dos Prestadores de Serviço do Senado

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (5) fez a leitura de ofício enviado pela Associação dos Prestadores de Serviço do Senado em agradecimento aopresidente do Senado, Rodrigo Pachecopela publicação do Ato 13, de 2022, que fixa o valor do auxílio-alimentação aos empregados terceirizados, vinculados às empresas prestadoras de serviço contratadas pelo Senado Federal.

No documento o presidente da Associação, Waldemiro de Souza (Peixe), elogiou a gestão do presidente RodrigoPacheco, que segundo ele, preza pelaisonomia das diversas categorias de colaboradores.

Em resposta, Rodrigo Pachecoagradeceu o trabalho dos colaboradores e prestadores de serviço da Casa, e reconheceu sua importância para o funcionamento do Senado Federal. Pacheco ressaltou que a medida tomada pela Comissão Diretora do Senado foi "justa e necessária".