Veneziano declara apoio a indicado ao Dnit; nome foi aprovado pelo Plenário

O senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) declarou em pronunciamento apoio ao nome de Carlos Antônio Rocha de Barros para ocupar a diretoria-executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A indicação foi aprovada pelo Plenário do Senado logo após, nesta quarta-feira (5). O senador destacou o currículo e a experiência de Barros, que já atua no órgão.

—Reconhecidamente, um currículo de quem tem uma história na própria casa, no Dnit, conhecedor de toda aquela realidade, o momento que tivemos ontem, quando sabatinávamos os quatro integrantes, deu-nos novas e melhores expectativas —argumentou.

Veneziano ressaltou que o Dnit enfrentou nos últimos anos limitação de recursos, com um orçamento médio de R$ 6 bilhões, o que dificultou a continuação de projetos e a conclusão de obras. De acordo com o senador, a aprovação da PEC da Transição pelo Congresso, promulgada em dezembro de 2022 como Emenda Constitucional 126 ,implementou a liberação de mais recursos para o órgão.

— O Congresso Nacional permitiu, através da PEC da Transição, recurso para todas as áreas, e, entre estas, o Dnit foi contemplado [...]. Para o ano de 2023 [foi liberado] um valor de R$ 22 bilhões, o que, já nesses primeiros meses, tem garantido a retomada da manutenção das rodovias, e o próprio diretor-geral fazia menções ao seu estado [Minas Gerais], presidente Rodrigo Pacheco, que já sentia essas mudanças, favorecendo todos os mais de 800 municípios que começam a ser atendidos com os esforços feitos pelo Dnit local, e isso não é diferente nas outras unidades — disse.