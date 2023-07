Senado aprova quatro indicados para diretoria do Dnit

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (5) as indicações do governo federal para compor a nova diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Fabricio de Oliveira Galvão foi aprovado para o cargo de diretor-geralcom 47 votos favoráveis, 5 contrários e uma abstenção.Carlos Antonio Rocha de Barros, indicado para a função de diretor-executivo,obteve 46 votos favoráveis e 8 contrários.José Eduardo Guidi foi confirmadocomo diretor de Infraestrutura Ferroviáriacom50 votos favoráveis, 5 contrários e 2 abstenções; e Fabio Pessoa da Silva Nunes, que deve assumir o cargo de diretor de Infraestrutura Rodoviária, teve47 votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções. As aprovações serão comunicadas à Presidência da República.

Os quatro indicados tinham sido previamente submetidos a sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI) e aprovados pelo colegiado. As indicações seguiram então para votação em Plenário em regime de urgência. O parecer sobre a indicação de Fabricio de Oliveira Galvão como diretor-geral ( MSF 41/2023 )foi elaborado pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI); o de Rocha de Barros ( MSF 42/2023 ) foi elaborado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); a senadora Augusta Brito (PT-CE) relatou a indicação de José Eduardo Guidi ( MSF 39/2023 );ea indicação de Fabio Pessoa da Silva Nunes ( MSF 40/2023 ) foi relatada pelo senadorWellington Fagundes (PL-MT).

Na discussão das matérias, Veneziano saudou a injeção de recursos que permitirá ao Dnit conduzir mais obras de infraestrutura. O senador pediu apoio para a aprovação de Carlos Antonio Rocha de Barros, destacando o conhecimento do indicado sobre o Dnit e seu desempenho na sabatina.

— Ele deu-nos novas e melhores expectativas. A realidade com a qual convivia o Dnit até bem pouco tempo, no ano passado e nos últimos quatro anos, era de uma limitação gigantesca: recursos parcos, quase inexistentes.

Osenador Sérgio Petecão (PSD-AC) também cumprimentouRocha de Barrose destacou a realização de obras do Dnit em seu estado.