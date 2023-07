Rodrigo é eleito presidente de Frente Parlamentar pela Eletromobilidade

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) foi escolhido nesta quarta-feira (5) presidente da recém-criada Frente Parlamentar Mista pela Eletromobilidade. O colegiado vaidebater e propor ações para estimular a adoção de políticas e leis para a popularização dos carros elétricos no país.

Eletromobilidade é o nome que se dá ao deslocamento de pessoas em veículos movidos por eletricidade. E inclui ainda a fabricação de carros, motos, ônibus e caminhões elétricos, bem como a adaptação da infraestrutura, como ruas, estradas, estacionamentos e pontos de abastecimento para que eles possam circular.

— Ontem [4] mesmo, o país viu o anúncio de que a montadora chinesa BYD vai assumir a antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, com foco na produção de carros e caminhões elétricos. O uso de carros e veículos elétricos não é coisa do futuro, já é uma questão do presente e o Brasil precisa adotar este tipo de veículo. Vamos, no Congresso, trabalhar para que o país possa ter a eletromobilidade como realidade ampla e para que o carro elétrico seja acessível aos consumidores — afirmou Rodrigo.

A frente reúne 23 senadores e 10 deputados e é a primeira no país sobre o tema. Segundo a Resolução 2, de 2022 , criada a partir de um projeto do senador, a frente tem por objetivo “promover debates e iniciativas a respeito de políticas públicas e outras medidas que estimulem a eletromobilidade no Brasil, como o uso do carro elétrico” e, também, “promover o debate sobre o desenvolvimento sustentável do país, em conjunto com inovações tecnológicas para oportunizar cidades inteligentes asseguradas por energias renováveis em benefício de toda a sociedade”.

— Os motoristas brasileiros precisam ter alternativas baratas e viáveis, [alternativas] aos preços excessivos da gasolina e do diesel, além de mais ambientalmente limpas. Em diversos países do mundo o carro elétrico já é plenamente acessível ao cidadão comum. Queremos que esse acesso seja também ampliado no Brasil. Não dá mais para seguirmos com o modelo atual. O país precisa se modernizar e a população e a economia só têm a ganhar com a popularização de carros, ônibus, caminhões e motos movidos à eletricidade. Vamos trabalhar para fazer o governo entender que este é um caminho sem volta e libertar os consumidores e o país do consumo de combustíveis cada vez mais caros e poluentes — disse Rodrigo.

Com assessoria de imprensa do senador Rodrigo Cunha