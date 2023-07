Aprovado nome de Adriano Pucci para embaixada no Barein

Os senadores aprovaram nesta terça-feira (4) a indicação do diplomata Adriano Silva Pucci para chefiar a embaixada brasileira no Barein. Foram 41 votos a favor, 3 contrários e 1 abstenção. A MSF 36/2023 foi relatada pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

Ministro de primeira-classe da carreira de diplomata, Adriano Silva Pucci nasceu em São Paulo, em 1968, e atualmente é diretor do Departamento de Administração do Itamaraty. Formou-se em direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1989.

Depois disso, em 1994, terminou o mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), tendo ingressado no Instituto Rio Branco em 1992. Já serviu ao Brasil em representações diplomáticas no Vaticano, em Caracas, em Montevidéu e Madri, atuando também junto às Nações Unidas, em Nova York.

Exportações

Em sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), em junho, o diplomata destacou que pretende atuar para ampliar e diversificar a exportação brasileira ao Barein, que hoje consiste principalmente em minérios de ferro e bauxita. O indicado também citou oportunidades para o Brasil na compra de fertilizantes e óleo diesel, pois o país é exportador desses itens.

Na CRE, Pucci apresentou como solução para a baixa variedade de produtos exportados a promoção de acordos bilaterais. Ele também mencionou plano de ação com prazo de cinco anos que está sendo negociado pelo governo Lula para fortalecer a parceria entre os países, incluindo apoio em organismos internacionais.

O território bareinita é formado por mais de 30 ilhas localizadas no Golfo Pérsico. O país do Oriente Médio se tornou independente do Reino Unido em 1971, mas só em 2002 passou a se chamar Reino do Barein. O Brasil e o Barein iniciaram as relações diplomáticas em 1974. Em 2021, a Embaixada do Brasil foi inaugurada.