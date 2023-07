Aprovado título de Capital Nacional do Rocambole para Lagoa Dourada

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta terça-feira (4), projeto que confere ao município de Lagoa Dourada (MG) o título de Capital Nacional do Rocambole. O Projeto de Lei (PL) 2.209/2021 , do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), recebeu voto favorável do senador Carlos Viana (Podemos-MG) e segue agora para sanção, a não ser que haja pedido para análise no Plenário.

Na reunião, o projeto foi lido pela relatora ad hoc senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Segundo a senadora, a posic?a?o estrate?gica do munici?pio, localizado entre as cidades de Belo Horizonte, Sa?o Joa?o del Rei e Tiradentes, contribuiu para popularizar a tradic?a?o do rocambole.

— A concessa?o do ti?tulo de Capital Nacional do Rocambole a Lagoa Dourada proporcionara? maior visibilidade a essa importante manifestac?a?o cultural e gastrono?mica do munici?pio, o que servira? como impulso na?o so? para a permane?ncia da tradic?a?o, mas tambe?m para gerac?a?o de emprego e renda para a populac?a?o local — disse Damares.

História

Lagoa Dourada possui cerca de 12 mil habitantes e economia baseada na pecuária leiteira, produção de hortigranjeiros e de rocambole. A tradição do doce, de acordo com o relatório, remonta a uma família local descendente de libaneses que se tornou famosa na década de 1960, sendo o doce vendido em vários estabelecimentos.

A importa?ncia do rocambole de Lagoa Dourada para a economia e a cultura local foi oficializada em 2007, quando foi inventariado como Patrimo?nio Imaterial Municipal pelo Inventa?rio do Patrimo?nio Arti?stico e Cultural (IPAC), resguardado pelo Instituto Estadual de Preservac?a?o do Patrimo?nio Histo?rico e Arti?stico de Minas Gerais (IEPHA).