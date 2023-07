CRE sabatina indicados a embaixadas no Irã, no Canadá e na Bulgária

Em reunião ordinária na quinta-feira (6), às 10h, a Comissão de Relações Exteriorese Defesa Nacional(CRE)votará indicações aos cargos de embaixadores do Brasil no Irã, no Canadá e na Bulgária. Os três indicados são ministros de primeira classe da carreira do Ministério das Relações Exteriores e se inserem no contexto da renovação periódica das chefias das missões diplomáticas brasileiras, prevista na Lei 11.440, de 2006 .

Para a embaixada na República Islâmica do Irã, será avaliado o nome de Eduardo Ricardo Gradilone Neto ( MSF 43/2023 ), cuja indicação está sendo relatada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

O nome de Carlos Alberto Franco França será analisado pela CRE para o cargo de embaixador no Canadá ( MSF 44/2023 ), com relatório da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Para o cargo de embaixador na República da Bulgária, que também cuida da diplomacia na República da Macedônia do Norte, o indicado é Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura ( MSF 45/2023 ). O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) emitirá relatório.