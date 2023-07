Vício em tecnologia e redes sociais será discutido na CAS nesta quinta

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) fará audiência pública nesta quinta-feira (6) para debater o vício em tecnologia e redes sociais, o aumento da incidência do problema e suas consequências. O tema foi proposto em requerimento ( REQ 9/2023 ) de autoria do senador Eduardo Girão (Novo-CE), aprovado em março deste ano. A reunião está marcada para iniciar às 9h, na Ala Senador Alexandre Costa, sala 9.

O senador argumenta que o vício em tecnologia é um fenômeno cada vez mais comum na sociedade hoje, no Brasil e em outras partes do mundo. Situação que foi agravada pela pandemia de covid-19 e o decorrente isolamento social, ressalta o parlamentar.

No documento, Girão destaca que o uso descontrolado de tecnologias como as redes sociais, os sites de relacionamentos, as ferramentas de busca, os serviços de streaming, as compras on-line, os jogos eletrônicos e outras ferramentas facilmente disponíveis a todas as pessoas tem sido responsável pelo surgimento ou agravamento de doenças decorrentes do sedentarismo e de enfermidades psiquiátricas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios alimentares e do sono.

Pesquisa Ibope

O requerimento também traz dados de pesquisa feita pelo Ibope em fevereiro de 2022. Foi apurado que 52% dos brasileiros não conseguem ficar um dia inteiro longe do aparelho celular. Outros 16% apontam que o uso do smartphone atrapalha no âmbito profissional; 16% relatam que o relacionamento com a família é afetado; 12% se distraem com o aparelho enquanto dirigem; 9% disseram que a saúde é afetada; 8% veem o ambiente escolar influenciado; e 6% apontam que o telefone celular prejudica a vida sexual.

Convidados

Foram convidados para a audiência pública as seguintes autoridades:

Cristiano Nabuco, psicólogo e coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP);

Igor Lins Lemos, psicólogo e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento;

Daniel Spritzer, psiquiatra e professor da disciplina Dependência de Tecnologia do Programa de Residência em Psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro;

Wimer Bottura, psiquiatra, psicoterapeuta e diretor científico do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina; e

Aline Restano, psicóloga especialista em psicoterapia de orientação analítica e em psicoterapia de infância e adolescência.

Também foram convidados representantes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

Como participar O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e?Cidadania , que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e?Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.