Julgamento de Bolsonaro é um alerta aos políticos, afirma Kajuru

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta segunda-feira (3), a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Por cinco votos a dois, o TSE condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Para o parlamentar, a inelegibilidade do ex-presidente é “relevante na história política recente, recheada de crises, golpes, tentativa de golpes eimpeachment”.

Kajuru afirmou que o julgamento de Bolsonaro é um alerta aos políticos, que deveriam “exibir posturas adequadas na disputa dos cargos que almejam e conquistam”. O senador ressaltou que o ex-presidente foi alvo de 158 pedidos deimpeachment durante o mandato de quatro anos e recebeu 31 advertências da Justiça por conta de ataques ao sistema eleitoral.

— Bolsonaro colhe o que plantou. Não se pode ignorar que a condenação decorrente da reunião com os embaixadores pode ser a primeira de muitas. Convém destacar que no âmbito do Tribunal Superior [Eleitoral] existem outras ações e tantas contra o ex-chefe do Executivo. A rigor Bolsonaro está sendo punido pelo conjunto da obra, pelo governo que pode ser visto como uma anomalia institucional. Será que haveria algum sentido em permitir que ele voltasse a disputar a próxima eleição presidencial depois da forma irresponsável, inconsequente como agiu durante a pandemia de covid-19, onde morreram 700 mil brasileiros ou mais?

Para o parlamentar, a condenação de Bolsonaro pode ter reflexos positivos para o país, “abrindo caminho para o esvaziamento do radicalismo de extrema direita”.