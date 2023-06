CE debate prioridades da educação básica no próximo PNE

Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC);

Helena Maria Sant'ana Sampaio Andery, da Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC;

Paulo Fossatti, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras;

Roberta Guedes, do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular; e