Sessão especial comemora 50 anos da Renovação Carismática no DF

Os 50 anos da Renovação Carismática Católica do Distrito Federal serão comemorados em sessão especial do Senado agendada para sexta-feira (7) às 14h, com lista de convidados a ser divulgada.

A comemoração atende a requerimento ( RQS 590/2023 ) do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) subscrito por outros sete senadores e aprovado em Plenário em 20 de junho.De acordo com o senador, o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática do DF será comemorado em um grande evento promovido pela igreja Católica nos dias 8 e 9 de julho,com a presença de representantes importantes do movimento no Brasil e no mundo.

O senador acrescenta, na justificativa de seu requerimento, que a Renovação Carismática Católica — movimento surgido em meados da década de 1960 — “tem sido um sinal da graça de Deus, que se derrama por meio do Espírito Santo sobre os fiéis”e que rapidamente conquistou prestígio na hierarquia da Igreja.

“A expectativa é que milhares de pessoas possam ser tocadas pelo amor de Deus, vivam a experiência do batismo no Espírito Santo e o louvem com terna gratidão pelos benefícios que Ele, em sua infinita misericórdia, nos concede”, acrescenta Izalci.