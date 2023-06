Dia Mundial do Refugiado será comemorado em sessão do Congresso

O Congresso Nacional faz nesta segunda-feira (3), às 10h, sessão solene destinada a comemorar o Dia Mundial do Refugiado, celebrado anualmente em 20 de junho.

A iniciativa da sessão, a ser realizada no Plenário do Senado, é da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), que preside a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, e do deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), relator do colegiado.

Desde 2001, o dia 20 de junho é destinado às comemorações do Dia Mundial do Refugiado, em atenção a uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A data busca celebrar a força e a coragem das pessoas que foram forçadas a deixar seu país de origem em razão de conflitos ou perseguições.

O requerimento da sessão é fruto de uma solicitação de Davide Torzilli, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) no Brasil. O evento é uma forma de homenagear um marco significativo e garantir que ele seja devidamente registrado no âmbito do Parlamento brasileiro no ano de 2023, explica Mara Gabrili no requerimento ( REQ 11/2023 ).

Além do Acnur, foram convidados para a sessão representantes do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, do Ministério das Relações Exteriores, do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), da Associação de Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI) e da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo.