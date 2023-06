Cleitinho critica declaração do presidente Lula em live de que "não come bem

O senador Cleitinho (Republicanos–MG) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que “não come bem” e que a refeição oferecida pelo Ministério das Relações Exterioresa ele e aos presidentes da França e Itália“não é lá essas coisas”. Para Cleitinho, o presidente Lula foi "infeliz" na sua exposição durante a terceira edição da live semanal “Conversa com o Presidente”.

O senador disse que o líder de uma nação não deveria falar dessa forma, especialmente considerando os altos gastos do presidente Lula com o cartão corporativo que, segundo ele, já ultrapassaram R$ 12 milhões.

— Acho que ele não conhece a realidade. Ele que gosta de falar que é o pai dos pobres, que anda no meio do pobre. Vem um chefe da nação, que fala ser humilde, que é do povo, e vem falar que está se alimentando mal. Pelo amor de Deus! Espero que o presidente Lula tenha um mínimo de respeito com a população, de falar uma asneira dessa — lamentou.

Cleitinho afirmou também que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do dia 8 de Janeiro, em andamento na Casa, precisa convocar para prestar esclarecimentos quem foi omisso em relação ao vandalismo promovido em Brasília, independentemente de suas orientações políticas.

— Tem pessoas que aparecem nas imagens, que não sabemos quem são, de onde vieram, se estão presas. São essas pessoas que temos que convocar e fazer a CPMI ser proativa — afirmou.