Parlamento relembra legado de Santos Dumont, nascido há 150 anos

O senador Carlos Viana (à dir.) preside a sessão, ao lado do comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno (à esq.), e o ministro da Defesa, José Mucio - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Um grande cientista e inovador, um homem à frente de seu tempo. Esse foi o tom dos depoimentos de parlamentares e outras autoridades na sessão do Congresso Nacional que homenageou, nesta quarta-feira (28), os 150 anos de nascimento de Santos Dumont, "pai da aviação" para os brasileiros.

Presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), a sessão foi requerida pelo deputadoLuiz Fernando Faria (PSD-MG) e pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). CarlosViana destacou o interesse de Santos Dumont pela ciência desde jovem, o que fez com que ele, nascido em família abastada, não se contentasse em ser apenas herdeiro:

— Neto de franceses e filho de engenheiro e fazendeiro, o futuro pai da aviação bem poderia se contentar com o muito que a sorte lhe reservara, o afortunado herdeiro de um grande patrimônio. Mas aquele jovem brasileiro, no final do século 19, quis mais de sua vida. Nutria enorme interesse pela ciência e se deixou contaminar pelo máximo desafio do seu tempo: desenvolver os meios para que o ser humano pudesse, de modo inédito, alçar voo.

O senadorconvidou os presentes e a população em geral para visitar a exposiçãoPai da Aviação — 150 anos, inaugurada pelo Congresso e pela Força Aérea Brasileira nesta quarta. A exposição, que pode ser visitada no Salão Negro do Congresso até o dia 30 de julho, é uma oportunidade de "viajar pela vida, pelas obras e pelos valores" do célebre mineiro Santos Dumont, disse Viana.

Para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), é sempre válido divulgar as realizações de Santos Dumont às novas gerações. O parlamentar relembrou o espírito inquieto do grande engenheiro de aviação, que pode inspirar jovens cientistas, inovadores e empreendedores nos dias de hoje.

— Quando morava em Paris, Santos Dumontcriou o Oiseau de Proie (em português, Ave de Rapina), seu invento espetacular, que foi demonstrado no Campo de Bagatelle, quando o pássaro de metal por ele construído voou pela primeira vez no mundo.Nosso herói ainda inventou muito mais. Além do 14-Bis, o balão a gás de pequeno porte, o relógio de pulso, entre outros inventos importantes que até hoje estão aí. São inventos que até hoje significam o início de novas tecnologias e uma nova era.Há tempo de fazer, e isso foi feito lá atrás; ninguém os teria feito não houvesse uma tecnologia e alguém que o fizesse lá atrás. Santos Dumont fez — resumiu.

Os experimentos de vanguarda de Dumont em Paris no desenvolvimento da tecnologia da aviação, que receberam reconhecimento internacional já naquele período, também foram mencionados pelo deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

— Dumont se dedicou à construção de balões e, a partir de então, conseguiu fazer o dirigível, deu a volta na Torre Eiffel, recebendo um prêmio importante à época. Era o desafio de fazer o dirigível levantar do lugar, dar a volta na Torre Eiffel e retornar ao lugar de onde havia levantado em 30 minutos, e ele conseguiu. Mas preferiu não ficar com o dinheiro, distribuiu entre seus colaboradores e instituições de caridade.

Nos EUA com os Irmãos Wright

Ao citar o reconhecimento mundial pelos impressionantes feitos do brasileiro na aviação, Andrada relembrou que quando Santos Dumont esteve nos EUA, chegou a ser recebido pelo então presidente Franklin DelanoRoosevelt na Casa Branca. Lá pôde conhecer os Irmãos Wright, também reconhecidos mundialmente pela contribuição que deram à aviação. Ele também encontrou-se pessoalmente com Thomas Edison, inventor da lâmpada, relatou Andrada:

— Thomas Edison quis saber como ele estava fazendo no registro de suas inovações. Mas Santos Dumont respondeu: "Não patenteio nada. Não patenteei e não vou patentear". Inclusive posteriormente, quando ele fez o Demoiselle, um avião que voou várias vezes, voou muito, ele incentivou as pessoas a construírem. Ele próprio supervisionou a construção de vários outros e publicou numa revista famosa na época,PopularMechanics, revista técnica, todos os procedimentos, toda a planilha técnica para a construção do Demoiselle. Nunca reivindicou patente sobre seus inventos, tal era sua generosidade.Esses homens que transformam o mundo realmente são revestidos de um caráter diferente.

O deputadoLuiz Fernando Faria mencionou inclusive os riscos pessoais aos quais todos os cientistas da vanguarda do desenvolvimento da aviação se submetiam nos primórdios da tecnologia. Com Santos Dumont não foi diferente.

— Ser o pioneiro da aeronavegação e da aviação era uma atividade de enorme risco pessoal. Cada voo era um experimento, uma aventura apenas para corações fortes. Até mesmo um voo bem-sucedido podia envolver sérias tribulações.A volta em torno da Torre Eiffel a bordo do Dirigível nº 6, que valeu a Dumont um prêmio de 100 mil francos, também foi marcado por uma falha do motor em pleno percurso de volta. Felizmente ele conseguiu reiniciar ainda no ar. Como não admirar uma alma tão corajosa como esta!

O caráter generoso e preocupado com o futuro da humanidade, a partir do desenvolvimento da aviação, também foi relembrado. Santos Dumont demonstrou em diversas ocasiões sua oposição ao uso da aviação em guerras e conflitos armados, algo que pode ter contribuído para quadros de depressão do cientista. Mas o deputadoSanderson (PL-RS) também menciona o benefício incalculável da aviação para as pessoas.

— Quantas pessoas mundo afora foram salvas pela aviação? Imaginem a quantidade de benefícios que a aviação trouxe para a civilização, trouxe para o mundo, e temos um brasileiro, Alberto Santos Dumont, como o inventor da aviação. Isso é para nós um grande orgulho.

O deputado Prof. Paulo Fernando (Republicanos-DF) também abordou o reconhecimento dos franceses a Santos Dumont.

— Homem generoso, tendo conseguido realizar a façanha da circunavegação na Torre Eiffel, dividiu o prêmio de 100 mil francos entre os pobres e mecânicos. Lançou dois livros, e o Aeroclube da França inaugurou um monumento a Santos Dumont, representando o lendário Ícaro numa estátua de bronze.

A sessão também contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio; do tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Aeronáutica; e do ministro tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli, presidente do Superior Tribunal Militar (STM).

Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873 no distrito de Palmyra, hoje rebatizado como município de Santos Dumont, em homenagem ao mais ilustre morador.

Parlamentares e autoridades do governo e das Forças Armadas na sessão de homenagem - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Sessão de homenagem no Plenário do Senado teve presença de militares, especialmente da Aeronáutica - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro da Defesa, José Múcio, em pronunciamento na sessão - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado