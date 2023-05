Dueire defende indicação de 'nome isento' para vaga de Lewandowski no STF

Em pronunciamento nesta quarta-feira (31), o senador Fernando Dueire (MDB-PE) pediu cautela ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na escolha do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumirá a vaga deixada pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski.

— Há de nutrirmo-nos de esperança para que o presidente Lula tenha a sabedoria de que o país precisa, escolhendo um nome isento e que tenha muita saúde cívica para servir ao Brasil nestes tempos tão difíceis — disse.

Para o senador, o Supremo, no "contexto delicado" da estrutura da democracia no país, desempenha um papel estratégico e, por isso, precisa ser exemplar e independente.

— Precisa ter a coragem moral de ministros do Supremo como em 1964, quando a Suprema Corte concedeu habeas corpus aos governadores Mauro Borges, de Goiás, e Miguel Arraes de Alencar, de Pernambuco, e ao deputado Francisco Julião. É com essa química ética que as instituições sólidas são forjadas e que, em consequência, o sistema democrático se fortalece.

Dueire também enfatizou a importância do combate ao extremismo político, destacando que a falta de coesão entre os Poderes é prejudicial ao país.

— Uma nação partida é péssimo negócio para ela própria, porque a falta de coesão deixa de reunir consensos importantes para se obter a paz social e porque a ausência de paz social enfraquece a democracia. O fato é que o extremismo é um mal que esteriliza a concórdia, inibe o entendimento e também inibe a compreensão política— afirmou.