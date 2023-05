Senado aprova novo embaixador para os Países Baixos

O Senado confirmou nesta terça-feira (31) a indicação do diplomata Fernando Simas Magalhães para a chefia da Embaixada Brasileira nos Países Baixos (Holanda). Foram 43 votos favoráveis e 2 contrários à MSF 26/2023 , encaminhada pelo Poder Executivo. Houve uma abstenção. Magalhães está agora apto a ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assumir o novo posto.

Durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , Magalhães afirmou que as chancelarias do Brasil e dos Países Baixos estão na fase final de negociações do Mapa do Caminho, documento diplomático que indica as pautas bilaterais prioritárias.Ele apontou que o país europeu vai priorizar investimentos em energias renováveis, no hidrogênio verde e nos biocombustíveis.

Relator da indicação, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a robustez do comércio bilateral entre os dois países, com a vantagem de os fluxos serem positivos para o Brasil. Ele apontou durante a votação em Plenário que o indicado se comprometeu a trabalhar para atrair investimentos e colaborar na conclusão do acordo entre o Mercosul e União Europeia.

Holanda

Apesar de ser conhecida no Brasil como Holanda, a nação da Europa Ocidental, que faz fronteira com Bélgica e Alemanha, chama-se Países Baixos. Holanda se refere à região mais a oeste dos Países Baixos, dividida entre Holanda do Norte e Holanda do Sul.