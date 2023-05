Senador Irajá defende auditoria do TCU em convênios de saúde no Tocantins

O senador Irajá (PSD-TO) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (31), a aprovação de requerimento de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre convênios na área de saúde celebrados entre o Executivo federal e o governo de Tocantins ( RQS 535/2023 ).

O parlamentar destacou que órgãos de controle apontaram indícios de irregularidades na licitação no valor de R$ 30 milhões por ano para a locação de 30 ambulâncias, que fazem o transporte de pacientes do interior para Palmas.

— Isso significa R$ 1 milhão por ambulância ao ano. Se a gente dividir isso por mês, nós estamos falando de R$ 80 mil por mês. E, por incrível que pareça, essa mesma ambulância do tipo 2 tem um custo no mercado de R$ 250 mil. Ou seja, a cada três meses de locação, você compra uma ambulância nova [...], o suficiente para comprar 120 ambulâncias em um ano. No Tocantins, nós temos 139 municípios. É quase uma ambulância por cidade — disse.

O requerimento para a auditoria do TCU foi aprovado por votação simbólica, ainda durante a fala do senador Irajá.

O parlamentar também destacou em Plenário a criação da Frente Parlamentar dos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Presidida por ele, a frente, de acordo com o senador, tem muitos desafios para a implementação de projetos estratégicos à economia do Brasil, como a consolidação da Hidrovia Tocantins - Araguaia, que reduzirá o custo de transporte de grãos, fertilizantes e minérios, e o incentivo ao uso das energias renováveis.