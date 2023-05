Dr. Hiran critica vinda de Maduro ao Brasil

O senador Dr. Hiran (PP–RR) criticou, em pronunciamento no Plenário, nesta terça-feira (30), a vinda ao Brasil do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O parlamentar sugeriu uma moção de desagravo ao governo brasileiro por ter recebido o mandatário venezuelano com honras de chefe de Estado. Ele disse que Roraima vem enfrentado “o maior êxodo humano da história moderna”, em função da imigração de venezuelanos para o estado. Segundo ele, 70% do PIB investidos na saúde do município de Pacaraima são gastos na atenção aos venezuelanos.



— Essas pessoas fugiram do seu país por conta de absoluta falta de condições de vida digna. [...] Quando eu vejo um dos maiores causadores dessa tragédia humana ser recebido aqui com toda pompa e toda circunstância, eu quero aqui [me] manifestar, em nome do povo de Roraima, que é o povo no Brasil que mais sofreu com essa imigração. Ainda hoje nós temos a entrada de cerca de 600 a 800 pessoas no nosso país através de Pacaraima e de Boa Vista — declarou.

O parlamentar destacou que a questão da imigração dos venezuelanos é discutida desde 2016.

— Muitos venezuelanos ficam a vagar, primeiramente, lá em Pacaraima, [...] e a maioria deles, vendo que naquele pequeno município não se vislumbra qualquer oportunidade de se ter uma vida mais digna, sai para caminhar 220 quilômetros de Pacaraima até Boa Vista; quando não conseguem um ambiente mais adequado no mercado de trabalho, terminam caminhando com suas famílias ao longo da BR-174, a pé, até Manaus — disse.