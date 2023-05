Brasil tem que cobrar dívida da Venezuela, diz Zequinha Marinho

O senador Zequinha Marinho (PL-PA) afirmou em pronunciamento na terça-feira (30) que o Brasil tem que cobrar a dívida da Venezuela com o país, que pode chegar a R$ 12,5 bilhões. O senador também pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ter sido recebido com honras de chefe de Estado em Brasília.

— Além de US$ 1,5 bilhão com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em projetos de infraestrutura, tem mais cerca de US$ 1 bilhão concedidos em exportação de produtos brasileiros à Venezuela, como alimentos e aeronaves. No BNDES, US$ 722 milhões ainda não foram pagos. Ainda há parcelas a vencer. Ao longo dos últimos anos, o BNDES concedeu US$ 1,5 bilhão em financiamento de vários projetos de infraestrutura na Venezuela, executados, naturalmente, por empresas brasileiras — afirmou, lembrando que muitos municípios do Pará e de outros estados sofrem com a falta de infraestrutura e com projetos que geram emprego e renda, enquanto o país vizinho segue em dívida com o Brasil.

O dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que beneficiou a Venezuela ao longo dos anos, disse Zequinha Marinho, foi destinado ao financiamento de obras de saneamento, de construção da Siderurgia Nacional, do estaleiro de Astialba e à construção e ampliação do metrô em Caracas, capital do país vizinho. O BNDES não ficou no prejuízo, uma vez quedinheiro do Fundo de Garantia à Exportação, que pertence ao Tesouro Nacional, foi usado para quitar a instituição, afirmou o parlamentar.

— Precisamos por um fim a esse absurdo de financiar obras estrangeiras com dinheiro do povo brasileiro. O dinheiro do povo brasileiro tem de financiar obras para o povo brasileiro, para as cidades brasileiras. Apresentamos em 2021 um projeto de resolução aqui no Senado que dificulta o empréstimo estrangeiro pelo BNDES, ao estabelecer autorização prévia do Senado para operações de crédito externo para o financiamento de governos estrangeiros ou de projetos de infraestrutura em que a União for a credora — declarou.