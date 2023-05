Seif critica descriminalização do porte de drogas para consumo próprio

O senador Jorge Seif (PL-SC) criticou em pronunciamento na terça-feira (30) a possibilidade da retomada de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade do crime de porte de drogas ilícitas para consumo próprio.O parlamentar disse ser contra a descriminalização e questionou quanto ao lugar em que as pessoas comprariam as drogas para consumir.

— De quem essas pessoas comprarão essas drogas? Vão comprar em algum laboratório? Vai ser algum genérico? Farmácia, supermercado, loja de conveniência? Não, não. Que eu saiba, as drogas em nosso país são proibidas e não pode haver uma sinalização da nossa sociedade. Somente uma pesquisa recente no Rio de Janeiro mostra que, no mínimo, 75% da população carioca é contra a liberação de drogas.

Para Seif, o Brasil não pode aceitar "uma decisão dessa magnitude e com potencial prejudicial para a saúde das famílias brasileiras". O senador destacou que o país sofre com falta de estrutura hospitalar e psicológica para quem precisa. O parlamentar afirmou que o tema é "polêmico e sensível", e por isso deveria ser discutido antes no Congresso Nacional.

— Que algum ministro [do STF] tenha o bom senso, a sensibilidade, o respeito a esta Casa e, acima de tudo, o respeito à família e à saúde dos brasileiros e peça vista, ganhe tempo.Vamos fazer um plebiscito, vamos perguntar para a sociedade brasileira se eles querem isso. Se não, o governo federal manda aqui um projeto de lei, vamos avaliar juntos— disse Seif.