Bagattoli critica recepção a Nicolás Maduro

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) criticou, em pronunciamento no Plenário, na terça-feira (30), o fato de o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter recebido esta semana o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com "honras e homenagens" de chefe de Estado.

— Vê-se que esse indivíduo apenas veste a máscara de líder, mas, enquanto isso, o seu povo e a sua nação foram levados à miséria. O pior é que foi o atual governo, no passado, concedeu empréstimos e fianças que, ao que tudo sugere, não serão devolvidos ao Tesouro da nação — afirmou o senador.

Bagattoli também manifestou preocupação com a proposta defendida pelo governo brasileiro de se criar uma moeda própria para o comércio com os países do América do Sul.

— Vou encerrar ressaltando que a população está clamando por socorro, mas, infelizmente, poucos Poderes da nossa República parecem vislumbrar essa realidade. A liberdade de expressão e os problemas econômicos. Se não houver a necessária observância das nossas garantias constitucionais, assim como uma reforma administrativa, com diminuição de tributos e desoneração da carga tributária no setor produtivo, como poderemos garantir a dignidade das próximas gerações? — disse Bagattoli.