Marcio Bittar destaca investimentos para recuperação das BRs 364 e 317 no Acre

O senador Marcio Bittar (União-AC) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), que o governo vai investir R$ 600 milhões para a recuperação das BRs 364 e 317 no estado do Acre. Segundo ele, a gestão anterior não aportou os recursos necessários para manter a rodovia trafegável, mas pagou a conta de toda as despesas da covid-19, ajudando todos os municípios e governos do Brasil.

— Foi ajudando a aprovar a PEC Emergencial que a bancada, através do seu coordenador, senador Alan Rick [União-AC], teve a condição de ir ao ministro dos Transportes [Renan Filho] para pedir que ele aumentasse o valor destinado ao Acre. Saiu de R$ 200 milhões para R$ 600 milhões. Hoje ele assinou, na presença de vários membros da bancada, a ordem de serviço para começar a recuperação de dois trechos — informou o senador.

Bittar criticou, durante o pronunciamento, a obrigatoriedade de reserva legal em propriedades rurais.

— Lacrar 80% da propriedade privada, fora a APP [Áreas de Preservação Permanente], como reserva legal, não faz sentido. No caso da Amazônia, além da APP, em 80% da propriedade rural a pessoa não pode produzir. Não há explicação para isso — afirmou.