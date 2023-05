Senado vai comemorar Dia Nacional da Imunização

O Plenário aprovou um requerimento para que o Senado promova sessão especial em comemoração ao Dia Nacional da Imunização (9 de junho). A data da sessão especial ainda será agendada.

De autoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), o pedido ( RQS 464/2023 ) tem apoio dos senadores Romário (PL-RJ), Margareth Buzetti (PSD-MT), Humberto Costa (PT-PE), Confúcio Moura (MDB-RO), Paulo Paim (PT-RS), Izalci Lucas (PSDB-DF), Ana Paula Lobato (PSB-MA) e Jussara Lima (PSD-PI).

“A imunização por meio das vacinas é um dos maiores avanços da humanidade no combate às doenças contagiosas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as vacinas salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano e estudos mostram que a vacinação contra a covid-19, apenas entre 2020 e 2021, evitou cerca de 20 milhões de mortes”, afirma Marcelo Castro no requerimento.

O senador diz ainda que as vacinas erradicaram doenças como varíola e poliomielite, além de diminuir a incidência de outras, como caxumba, gripe, rubéola, sarampo e tétano. Além disso, o Brasil é um dos países que oferecem o maior número de vacinas gratuitamente à população.

“O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 18 de setembro de 1973, é o mais antigo das Américas, sendo reconhecido nacional e internacionalmente. Hoje, é considerado referência para países com sistemas universais de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o PNI conta com vacinas para mais de 30 doenças, disponibiliza cerca de 300 milhões de doses anualmente e tem cerca de 38 mil salas de vacinação. O programa abrange todos os ciclos da vida, além de prover imunobiológicos para as necessidades diferenciadas de públicos tais como povos indígenas, gestantes e militares”, acrescenta o senador.