Plínio Valério diz que ataques a professores enfraquecem a democracia

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) protestou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), contra o governo do Amazonas e o Judiciário local. Ele afirmou que as instituições estão perseguindo os professores em greve no estado com ações injustas, como o bloqueio das contas do Sindicato dos Professores e o desconto dos dias paralisados.

O senador explicou que os professores estão sendo obrigados a retornar ao trabalho, com os dias de greve sendo descontados, sem reajuste salarial e com o bloqueio das contas do sindicato. Segundo Valério, essa situação demonstra um "conchavo" entre o Executivo e o Judiciário, o que ameaça a democracia no estado. Para o senador, ataques à democracia nem sempre ocorremcom armas e tanques nas ruas, mas com decisões equivocadas que contribuem para seu enfraquecimento.

— Pense numa partida de futebol em que o juiz foi capturado, em que os bandeirinhas são capturados e em que o VAR também está capturado. O juiz inventa regras, inventa pênaltis, inventa impedimentos, deixa de marcar pênaltis, deixa de marcar impedimentos, e o bandeirinha concorda. Aí vai para o VAR, que concorda também. Eu estou registrando isso aqui porque está acontecendo no país, está acontecendo no Brasil.Não adianta reclamar, alegar a Constituição, alegar lei, citar artigos, citar seja o que for, se o Supremo resolve que isso não vale de nada. Mas eu estou cumprindo o meu dever de ofício. Ou nós fazemos algo agora, ou a democracia vai ser assassinada.

O senador reforçou que a democracia brasileira está em perigo e que somente o Senado, como representantes eleitos pelo povo, pode agir para frear a atuação inadequada de alguns ministros do STF. Ele defendeu que é necessário tomar medidas urgentes para restabelecer a confiança da população no Senado e garantir que a democracia seja preservada.