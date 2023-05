Cleitinho critica visita de Maduro e pede que Venezuela pague dívida ao Brasil

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) pediu, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pague dívida que tem com o Brasil. O parlamentar chamou Maduro de “ditador” e disse que o presidente "acabou com a Venezuela e não pode ser recebido com honrarias" durante a cúpula de líderes da América do Sul. Cleitinho também afirmou que toda a população brasileira, independentemente do posicionamento político, deveria ser contra a visita de Maduro.

— Eu queria falar para o presidente Lula que eu vi uma matéria — quando a gente começou a questionar que a Venezuela deve a este país [...] — em que ele disse "foi falta de diálogo com [Jair] Bolsonaro, por isso que não pagou". Já que Nicolás Maduro está aqui e ele [Lula] sabe muito bem dialogar com Nicolás Maduro, pede para ele pagar a dívida que deve ao Brasil. São quase R$ 6 bilhões.

Cleitinho destacou projeto de sua autoria que impede que países em dívida com o Brasil peguem empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES). O PL 1156/2023 altera a Lei nº 5.662, de 1971 , para dispor acerca da concessão de financiamento ou qualquer modalidade de empréstimo, inclusive mediante concessão de garantias, às organizações internacionais, Estados estrangeiros ou entidades privadas controladas direta ou indiretamente por eles.

Cleitinho também destacou matéria de sua autoria que estabelece ao Senado a competência de autorizar previamente as operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais que envolvam Estado estrangeiro. O PRS 13/2023 altera a Resolução nº 48, de 2007.