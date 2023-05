Paim comemora inclusão de auditores do trabalho assassinados entre os 'heróis da pátria'

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou projeto de sua autoria que inclui os nomes de Nelson José da Silva, Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Lage e Ailton Pereira de Oliveira noLivro dos Heróis e Heroínas da Pátria( PL 1.053/2023 ). A votação teve caráter terminativo na CE e segue agora para a Câmara dos Deputados.

Gonçalves, Lage e Nelson da Silva eram auditores fiscais do Trabalho, e Oliveira, motorista do Ministério do Trabalho. Eles foram assassinados em serviço no dia 28 de janeiro de 2004. Os servidores públicos apuravam casos de trabalho escravo em fazendas dedicadas à plantação de feijão em Unaí (MG), quando foram mortos por capangas a mando de fazendeiros, explicou o senador.

—Foram verdadeiros mártires, dedicados a proteger o direito dos trabalhadores do campo e da cidade, combatendo as condições degradantes de trabalho escravo. Infelizmente, perderam suas vidas. Foram covardemente assassinados. Pagaram o preço máximo pela busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Há 19 anos, esse trágico acontecimento percorre nossas memórias— afirmou.

Segundo Paim, a chacina de Unaí chocou o Brasil e evidenciou desigualdades e injustiças que ainda persistem na sociedade brasileira. Ele destacou que, de acordo com o Ministério do Trabalho, em 2023 mais de 1,3 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão.

—Precisamos de unidade para construirmos um país onde o trabalho digno seja uma realidade para todos, onde o trabalho análogo à escravidão seja erradicado, e onde a memória desses heróis seja o nosso horizonte, o nosso farol de mudanças para buscarmos uma sociedade justa para todos— ressaltou.